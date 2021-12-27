Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID

В понедельник, 27 декабря, в Израиле медицинский центр "Шеба" начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса. Вторая бустерная прививка может быть одобрена для уязвимых групп населения в попытке опередить всплеск COVID, вызванных штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

"Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасность, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвертая вакцина", - сказал представитель центра.

Все 150 испытуемых - это медицинский персонал.

На прошлой неделе экспертная группа Министерства здравоохранения рекомендовала Израилю стать первой страной, которая предложит четвертую дозу вакцины - также известную как второй бустер - лицам старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам.