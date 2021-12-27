Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека.

“COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, — написал Гутерриш. — По мере того, как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующей”.

“В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, на которые он заслуживает”, — призвал административный глава мирового сообщества.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.