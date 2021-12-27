|27 декабря 2021
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Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека.
“COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, — написал Гутерриш. — По мере того, как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующей”.
“В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, на которые он заслуживает”, — призвал административный глава мирового сообщества.
Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
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14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
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• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
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• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
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Комментарии к статье «Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям»
Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека.