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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям
27 декабря 2021 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека.

“COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, — написал Гутерриш. — По мере того, как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующей”.

“В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, на которые он заслуживает”, — призвал административный глава мирового сообщества.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям»

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, нужно подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНН со ссылкой на Twitter Генсека.

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