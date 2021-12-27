С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить

С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога и относятся к 2-4 группам, обязаны использовать кассовые аппараты или программы регистрации расчетных операций (РРО) при осуществлении своей деятельности. При этом с начала следующего года вступают в силу штрафы за нарушение норм закона.

Об этом свидетельствует текст самого закона, которые опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Бизнес, который нарушает требования по использованию кассовых аппаратов или РРО будет подвергаться санкциям в виде штрафов.

Так до 100% за первое нарушение и 150% за второе и последующие придется заплатить в следующих случаях:

если расчетные операции за товары или услуги производятся с использованием РРО или ПРРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости товаров или услуг;

если при проведении расчетной операции клиенту не были выданы надлежаще оформленные расчетные документу (в бумажной или электронной форме);

если при проведении такой расчетной операции без использования расчетной книги на отдельном хозяйственном объекте субъекта предприятия;

если расчетная операция была проведена через кассовый аппарат или РРО, которые не работаю в фискальным режиме.

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