|27 декабря 2021
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С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога и относятся к 2-4 группам, обязаны использовать кассовые аппараты или программы регистрации расчетных операций (РРО) при осуществлении своей деятельности. При этом с начала следующего года вступают в силу штрафы за нарушение норм закона.
Об этом свидетельствует текст самого закона, которые опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
Бизнес, который нарушает требования по использованию кассовых аппаратов или РРО будет подвергаться санкциям в виде штрафов.
Так до 100% за первое нарушение и 150% за второе и последующие придется заплатить в следующих случаях:
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• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
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Комментарии к статье «С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить»
С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога и относятся к 2-4 группам, обязаны использовать кассовые аппараты или программы регистрации расчетных операций (РРО) при осуществлении своей деятельности. При этом с начала следующего года вступают в силу штрафы за нарушение норм закона.