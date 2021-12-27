Водные фильтры

Кувшины

Емкость сделана из прозрачного материала. В системе находится чаша-воронка и картридж. Второй включает:

активированный уголь;

пористый уголь;

ионообменную смолу;

полипропиленовое волокно.

Плюс кувшина в его доступной цене и простой эксплуатации. На качество очистки влияет жесткость воды и длительность применения картриджа. Одного ресурса хватает для фильтрации 170-450 л воды.

Под мойку

Прибор включает 3-5 фильтрующих элементов, сквозь которые вода проходит многоэтапную очистку. Отделения с картриджем могут быть пластиковыми, стальными или стеклянными. Изделие монтируют под мойку, а профильтрованная жидкость удаляется с помощью отдельного крана.

Такие фильтры бывают:

проточным;

обратного осмоса.

Для защиты воды от опасных организмов применяется УФ-лампа. Плюсом устройством считается простая эксплуатации, длительный срок службы, экономия ресурсов на очистку жидкости.

С обратным осмосом

Такие конструкции очищают от 99% примесей. Это обеспечивается с помощью многоступенчатой фильтрационной системы. В итоге получается практически бутилированная вода.

Такой фильтр работает так:

Вода подвергается очистке.

Потом она идет сквозь мембрану.

После этого жидкость направляется в накопительную емкость, а из нее – в кран.

Уровень производительность таких систем составляет 150-300 литров в день. Чаще всего их устанавливают под мойкой.

Магистральные фильтры

Их монтируют на трубу. Эти системы включают пластиковую разборную и стальную колбу с очистительными деталями внутри.

Благодаря сменным картриджам:

отсеиваются большие частицы, хлор, примеси;

обеспечивают умягчение воды;

улучшают вкус жидкости.

Картридж следует выбирать в зависимости от воды, поэтому ее следует проверить. Для магистральных систем выбирают гофрированную, пропиленовую, сетчатую очистительную систему.

За минуту устройство выполняет пропуск 20-50 л жидкости. Конструкцию монтируют на трубы с любой водой.

Помимо представленных устройств применяются умягчители, насадки на кран, картриджные фильтры. Перейти на сайт Pershavoda.com и познакомиться с огромным ассортиментом моделей очистительных систем, которые позволят каждому покупателю выбрать подходящую конструкцию.