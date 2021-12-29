Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд

Суши и роллы – блюда японской кухни, получившие признание и популярность практически во всем мире. Сегодня существует множество рецептов их приготовления. Нередко эти два блюда воспринимаются, как одно. Но они различаются и внешним видом, и содержанием.

Суши представляют собой комочек риса, смоченный небольшим количеством уксуса, оформленный сверху одним ингредиентом – ломтиком красной рыбы, креветкой. Роллы выполнены в виде рулетика. Они состоят из начинки и листа нори.

Оформление суши и роллов

В большом ассортименте суши и роллы предлагаются сервисами по доставке готовых блюд и ресторанами. Заказать можно здесь разные порции: https://treba.pizza/frankivsk/trebapizza/sushiroll. Главное различие между этими двумя яствами заключается в оформлении. Основой в обоих случаях выступает рис. В процессе приготовления суши из него формируется своеобразная подушка прямоугольной формы. Ее накрывают импровизированной шапочкой из рыбы, морепродуктов. Для скрепления иногда применяется ремешок из водорослей. Подается блюдо с соусами.

Роллы выглядят совершенно иначе. В них рис закручен в лист нори. Обязательно предусматривается начинка. Это могут быть и морепродукты, и рыба, и овощи. Рулеты после формирования нарезаются небольшими кусочками.

Состав и начинка

В приготовлении суши и роллов используется особый сорт риса – тщательно очищенный и отшлифованный. В него добавляется уксус, придающий кислинку и обеспечивающий «клейкость». Суши содержат меньше риса и больше дополнительных ингредиентов. В качестве последних применяются разные виды рыбы, креветки, осьминог.

Роллы имеют в составе большую часть риса. Варианты начинок не ограничиваются морепродуктами. Есть рецепты предусматривающие добавление даже сладких фруктов.

Как приготовить и подать

В оригинальной рецептуре рис не отваривается. Его замачивают на несколько часов в подсоленной и подслащенной воде. Но эту технологию соблюдают не все повара. Суши формируются руками и подаются в холодном виде. На это уходит буквально несколько минут. Роллы требуют больше времени. Сначала выкладывается лист нори, на нем равномерно распределяется рис. Затем на рисовой подушке выкладывается начинка. Скручивается рулетик, который разрезается на несколько одинаковых кусочков. Подается блюдо холодным, теплым или запеченным.

Суши и ролы принято есть палочками. Оба дополняются маринованным имбирем, вассаби, соевым соусом. Их размещают в отдельной посуде.