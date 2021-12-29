Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе

Кабинет министров отменил установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сегодня на пресс-конференции в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Мы проголосовали постановление, которое ждали тысячи людей… Мы отменили приложение "Вдома" для тех людей, кто пересекают КПВВ", - заявила она.

По ее словам, это позволит людям не стоят в очередях на КПВВ по несколько часов.

"Это очень большой шаг", - отметила Ирина Верещук.

"Уже завтра люди смогу спокойно, без использования приложения пересечь КПВВ, получить бесплатный тест на нашем КПВВ и поехать к своим родным", - пояснила министр.