Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях

|29 декабря 2021
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Нововведения относительно выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступили в силу сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
“Главным кейсом стали новые отметки в удостоверениях. (.) В виде кода „78“ в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой”, — говорится в сообщении.
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• Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID
24 декабря 2021
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• Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО
• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
• На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов
• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
• В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
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Комментарии к статье «Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях»
Нововведения относительно выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступили в силу сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.