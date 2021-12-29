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Бездумная исполнительность

Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
29 декабря 2021 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нововведения относительно выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступили в силу сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

“Главным кейсом стали новые отметки в удостоверениях. (.) В виде кода „78“ в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой”, — говорится в сообщении.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях»

Нововведения относительно выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступили в силу сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

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