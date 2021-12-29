В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"

В Украине выявили 5 новых случаев заболевания високозаразным штаммом коронавируса "Омикрон", всего было выявлено уже шесть случаев, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По состоянию на 28 декабря в Украине выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма “Омикрон”, - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья при помощи секвенатора. А пять новых - в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Таким образом, всего было выявлено шесть случаев заболевания штаммом “Омикрон”. Два случая выявили у жителей Киева и два - у жителей Киевской области, по одному - во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и уже получил отрицательный результат тестирования", - указали в Минздраве.

Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма “Омикрон”.

С 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, которые вернулись из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавирус “Омикрон”. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.