Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

Украинцы открыли 7,1 миллиона карт в банках для начисления выплат по программе "єПідтримка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Результаты всего за три недели: 7,3 млн — открытых карт єПідтримка в банках, 6,1 млн — заявок на получение выплат в "Дії", 638 млн грн — уже потратили украинцы. Пройденный этап для "Дії" — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. "Дія" объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг", - отметил министр.

По его словам, 2 января была пройдена отметка в 13 миллионов уникальных пользователей "Дії".

За 2021 год количество пользователей возросло более, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. "Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса", отметил Федоров.

В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг. "Дію" принимают более 1 800 организаций по всей стране. Порталом "Дія" пользуются 12 млн украинцев. 72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого, добавил министр.