|4 января 2022
|Просмотров: 63
|
Украинцы открыли 7,1 миллиона карт в банках для начисления выплат по программе "єПідтримка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Результаты всего за три недели: 7,3 млн — открытых карт єПідтримка в банках, 6,1 млн — заявок на получение выплат в "Дії", 638 млн грн — уже потратили украинцы. Пройденный этап для "Дії" — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. "Дія" объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг", - отметил министр.
По его словам, 2 января была пройдена отметка в 13 миллионов уникальных пользователей "Дії".
За 2021 год количество пользователей возросло более, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. "Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса", отметил Федоров.
В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг. "Дію" принимают более 1 800 организаций по всей стране. Порталом "Дія" пользуются 12 млн украинцев. 72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого, добавил министр.
4 января 2022
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
• Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську
• Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд
• Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране
27 декабря 2021
• С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить
• Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд
• Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям
• У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат
• Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID
24 декабря 2021
• Онлайн кредит до 10000 гривен за одну минуту
• Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО
• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
• На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов
• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
— 4 января 2022 —
Евросоюз не будет вводить в 2022 году так называемую Европейскую систему информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), которая предусматривает обязательную оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документы профильного агентства ЕС EU-LISA.
— 4 января 2022 —
Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Получить можно через 6 месяцев с даты второй прививки.
— 29 декабря 2021 —
Со среды, 29 декабря, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.
— 29 декабря 2021 —
В Украине выявили 5 новых случаев заболевания високозаразным штаммом коронавируса "Омикрон", всего было выявлено уже шесть случаев, сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Приветствую, гость! Вход
4 января 2022
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
• Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську
• Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд
• Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране
27 декабря 2021
• С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить
• Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд
• Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям
• У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат
• Израиль начал клинические испытания четвертой прививки от COVID
24 декабря 2021
• Онлайн кредит до 10000 гривен за одну минуту
• Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО
• Держатель для телефона в авто: комфорт и функциональность
• На чем ездят жители Мариуполя: ТОП-3 автобрендов
• В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит
14 декабря 2021
• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен»
Украинцы открыли 7,1 миллиона карт в банках для начисления выплат по программе "єПідтримка". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.