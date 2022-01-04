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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
4 января 2022 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

1 января 2022 года вступают в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт парламента.

Законопроект предусматривает, что конечный пользователь обязан осуществить идентификацию у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу»

1 января 2022 года вступают в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

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