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Бездумная исполнительность

Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?

Татьяна Ковалева
11 января 2022 Просмотров: 75  

Блок питания – это один из важнейших элементов ноутбука, обеспечивающий его работу. Без него ноутбук не будет работать, а если и будет, то очень медленно.

При выборе блока питания нужно учитывать мощность ноутбука. Для этого нужно посмотреть в инструкции, какой мощности должен быть блок питания (в среднем составляет от 100 до 120 Вт). Если у вас есть опыт работы с компьютером, то вы сможете примерно определить мощность, которую потребляет ваш ноутбук. Если же опыта нет, то лучше обратиться к специалисту. Сегодня на сайте компании A-Class вы можете купить блок питания по доступной цене.

На что обратить внимание?

Блок питания ноутбука – очень важный элемент. Он нужен для того, чтобы обеспечивать питание от сети (от 100 до 240 В) ноутбуку, который подключен к нему. Так что, если у вас нет блока питания, вы не сможете пользоваться ноутбуком. Поэтому очень важно выбрать правильный блок питания. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при выборе блока питания:

  1. Мощность и напряжение. Мощность блока должна быть равной или превышать мощность ноутбука.
  2. Тип разъема. В зависимости от типа разъема, он может быть двух видов: – разъем для питания блока. – разъем подключения к ноутбуку.
  3. Разъемы. Если у блока питания есть два разъема, тогда один из них будет предназначен для подключения к блоку, а второй для подключения ноутбука.
  4. Длина шнура. Длина шнура должна быть достаточной, чтобы можно было свободно пользоваться компьютером.
  5. Наличие дополнительных разъемов.

Блок питания нужен для работы ноутбука. Например, когда ноутбук выключен, он потребляет мало энергии. Но стоит включить ноутбук, как он сразу же начинает потреблять много энергии, так как в него начинает поступать питание через блок питания. Для того чтобы ноутбук не расходовал много электроэнергии, его нужно правильно подключить к сети. 

От чего зависит правильный выбор блока питания?

В большинстве случаев при покупке нового ноутбука его сразу же снабжают зарядным устройством. Но не всегда его хватает, чтобы обеспечить питание ноутбука в полном объеме. Ведь емкость батареи у ноутбуков разных производителей отличается. К тому же, со временем емкость снижается, соответственно, заряжать ноутбук нужно чаще. 

Как же правильно выбрать зарядное устройство?

Для начала следует определиться, какое зарядное устройство вам нужно: универсальное или оригинальное. Первое, на что стоит обратить внимание, это емкость аккумулятора. У некоторых ноутбуков она может быть до 7000 мАч. Для тех, кто не знает, что такое аккумулятор, поясним. Это батарея, которая заряжается и отдает энергию. Чем больше емкость, тем дольше можно будет работать от аккумулятора. Второе, на чем стоит заострить внимание – это мощность зарядного устройства. Она должна быть не менее 100 Вт. Если вы часто пользуетесь ноутбуком, то вам подойдет зарядное устройство мощностью 150 Вт.

 

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