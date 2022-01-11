|11 января 2022
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Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января. Ранее сообщалось, что медики, коммунальщики и чиновники на местах должны вакцинироваться до 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Список обязательных для вакцинации профессий расширен представителями:
Также сообщаются, что работники, которые не получат как минимум одну дозу до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.
Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня в мире фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон". При заражении этим штаммом риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для тех, кто получил три дозы.
"Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - добавил он.
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Комментарии к статье «Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли»
Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января. Ранее сообщалось, что медики, коммунальщики и чиновники на местах должны вакцинироваться до 20 января.