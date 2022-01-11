Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года

|11 января 2022
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Рост потребительских цен в 2021 году в Украине достиг 10%, ускорившись за год вдвое - против 5% за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,6%, за год в целом - 10,0%.
Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составляла 0,4%, за год в целом - 7,9%.
Добавим, рост цен в 2021 году стал самым большим за четыре года - в 2018 году составил 9,8%, в 2019-м - 4,1%, в 2020 году - 5%.
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2% (за год подорожание на 12,7%).
Больше всего (на 10,0% и 9,1%) в декабре подорожали яйца и овощи. На 3,0-1,3% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло. В то же время на 3,9-0,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли в декабре на 0,2%, при этом табачные изделия подорожали на 1,0%, алкогольные напитки подешевели на 0,6%.
Одежда и обувь подешевели на 3,6%, в т.ч. одежда - на 4,0%, обувь - на 3,3%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц даже несколько уменьшились - на 0,1%. В то же время, в годовом измерении цены на коммуналку замедлили рост до 9,8% с 10% месяцем ранее.
Цены на транспорт снизились в декабре на 0,2% в первую очередь за счет удешевления топлива и масел на 3,0%. В то же время на 1,4% и 1,1% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.
За месяц цены на услуги, связанные с охраной здоровья, выросли на 0,4%, в годовом измерении повысились на 6,1%, на образование - выросли за месяц на 0,1%, в годовом измерении - на 17%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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Рост потребительских цен в 2021 году в Украине достиг 10%, ускорившись за год вдвое - против 5% за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.