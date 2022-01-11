 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
11 января 2022 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Рост потребительских цен в 2021 году в Украине достиг 10%, ускорившись за год вдвое - против 5% за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,6%, за год в целом - 10,0%.

Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составляла 0,4%, за год в целом - 7,9%.

Добавим, рост цен в 2021 году стал самым большим за четыре года - в 2018 году составил 9,8%, в 2019-м - 4,1%, в 2020 году - 5%.

Как изменились цены на продукты

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2% (за год подорожание на 12,7%).

Больше всего (на 10,0% и 9,1%) в декабре подорожали яйца и овощи. На 3,0-1,3% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло. В то же время на 3,9-0,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли в декабре на 0,2%, при этом табачные изделия подорожали на 1,0%, алкогольные напитки подешевели на 0,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,6%, в т.ч. одежда - на 4,0%, обувь - на 3,3%.

Тарифы на коммуналку

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц даже несколько уменьшились - на 0,1%. В то же время, в годовом измерении цены на коммуналку замедлили рост до 9,8% с 10% месяцем ранее.

Цены на другие услуги

Цены на транспорт снизились в декабре на 0,2% в первую очередь за счет удешевления топлива и масел на 3,0%. В то же время на 1,4% и 1,1% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

За месяц цены на услуги, связанные с охраной здоровья, выросли на 0,4%, в годовом измерении повысились на 6,1%, на образование - выросли за месяц на 0,1%, в годовом измерении - на 17%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

11 января 2022

В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года

Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли

В Дубае запускают визы для фрилансеров

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+

Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?

Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги

6 января 2022

За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных

В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника

Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список

Услуги по строительству быстровозводмых зданий

5 января 2022

Началась регистрация на пробное ВНО-2022

4 января 2022

Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов

В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу

Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС

Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год

В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех

Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

29 декабря 2021

Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным

В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"

Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях

Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе

Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську

Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд

Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране

27 декабря 2021

С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить

Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд

Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат

Водные фильтры

Также в разделе

В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

— 11 января 2022 —

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за границы - в 4,5 раза больше, чем новых - 10,5 тыс. ед. Об этом сообщает Укравтопром во вторник, 11 января.

Читать далее ⇒

Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли

— 11 января 2022 —

Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января. Ранее сообщалось, что медики, коммунальщики и чиновники на местах должны вакцинироваться до 20 января.

Читать далее ⇒

В Дубае запускают визы для фрилансеров

— 11 января 2022 —

Власти Дубая запускают новые трехлетние резидентские визы Talent Pass для иностранцев-фрилансеров, пишет Khaleejtimes.com.

Читать далее ⇒

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+

— 11 января 2022 —

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года»

Рост потребительских цен в 2021 году в Украине достиг 10%, ускорившись за год вдвое - против 5% за 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника

Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську

Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных

Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов

В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Семь клубов после исключения из чемпионата Украины ХК "Донбасс" организуют новый хоккейный турнир

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

11 января 2022

В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года

Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли

В Дубае запускают визы для фрилансеров

В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+

Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?

Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги

6 января 2022

За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных

В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника

Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список

Услуги по строительству быстровозводмых зданий

5 января 2022

Началась регистрация на пробное ВНО-2022

4 января 2022

Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов

В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил

Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу

Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС

Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год

В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех

Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен

29 декабря 2021

Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным

В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"

Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях

Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе

Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську

Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд

Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране

27 декабря 2021

С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить

Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд

Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат

Водные фильтры

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top