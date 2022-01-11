В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за границы - в 4,5 раза больше, чем новых - 10,5 тыс. ед. Об этом сообщает Укравтопром во вторник, 11 января.

Всего в Украине в 2021 году зарегистрировали 517,4 тысяч легковых автомобилей с пробегом - абсолютный рекорд для страны, так как это на 46% больше, чем в 2020 году.

Более того, 83 из 100 зарегистрированных в Украине легковых автомобилей – машины с пробегом.

Чаще всего украинцы регистрировали: