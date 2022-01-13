Холодильники Атлант: почему покупатели все чаще выбирают минского производителя?

Современный рынок бытовой техники отличает высокая конкуренция покупатель делая выбор в пользу того или иного бренда, в первую очередь, ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Техника минского завода Атлант хорошо известна уже не один десяток лет. Производитель за это время успел не только завоевать доверие потребителей, но и укрепить в нише недорогой, но надежной холодильной техники.

Преимущества холодильников Atlant

Холодильник Атлант – это широкий функционал в совокупности с хорошими техническими характеристиками. Покупатели выбирают его в силу следующих достоинств этого вида техники:

Эффективность. Качественно охлаждает и быстро замораживает продукты. Разнообразие моделей. Возможность подбора под любые параметры кухни. Долгий срок службы и надежность. Гарантия от производителя на все модели (от трех лет). Энергоэффективность. Все холодильники имеют класс энергопотребления А и выше. Обширный функционал. Наличие дополнительных функций. Эргономичность. Удобство использования внутреннего наполнения. Уникальные технологии. Компрессоры способны переносить скачки напряжения в сети и не выходить из строя.

Покупатели также могут рассчитывать на качественное сервисное обслуживание, которое присутствует в большинстве крупных городов.

Из недостатков стоит упомянуть ограниченный объем заморозки, не превышающий 7 кг в сутки.

Дополнительные опции

Из дополнительных бонусов стоит отметить:

использование фирменной технологии охлаждения продуктов Fresh;

наличие нулевой зоны, в которой дольше остаются свежими овощи, фрукты и зелень;

световая и звуковая индикация при оставлении дверцы холодильника открытой; наличие специальных режимов: «защита от детей», «отпуск», «суперзаморозка»;

специальные фильтры, избавляющие от неприятных запахов или не допускающие смешивания ароматов;

антибактериальное покрытие, увеличивающее срок хранения продуктов.

Также многие модели оборудованы сенсорной панелью управления и часами.

Основные виды холодильников

Белорусский производитель выпускает 3 основные линейки холодильников: с разным положением морозильной камеры, Side-by-Side и встраиваемые модели.

Нижняя морозильная камера представлена выдвижными ящиками, верхняя – стандартными полками открытого типа. Различаются модели и показателями полезного объема. В первом случае он, как правило, больше. Объем камер варьируется от 30 до 160 л.

Модели Side-by-Side отличаются повышенной вместительностью, однако их стоимость габариты и все на порядок больше стандартных холодильников.

Встраиваемая холодильная техника Атлант позволяет сохранить целостность дизайна. Ее выбор происходит на стадии проектирования кухонной мебели.