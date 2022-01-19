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Бездумная исполнительность

Судочки для еды

Татьяна Ковалева
19 января 2022 Просмотров: 49  

Проводя на работе целый день, необходимо вовремя поесть. Не всегда есть возможность посетить кафе, иногда приходится брать еду с собой. Носить ее в пакетах не так-то удобно, гораздо лучше подходят для этой цели специальные судочки для еды – ланч-боксы. Если выбрать их удачно, можно обедать где угодно с максимальным удобством, сохранив и вкус домашней еды, и ее натуральный аромат.

Разновидности

Существуют разнообразные виды контейнеров для пищи:

  • со съемной крышкой;
  • с застежками;
  • с перегородками внутри.

Съемная крышка плотно и надежно закрывает лоток. В таких судках можно переносить не только гарниры, но и супы или иные жидкие блюда, не опасаясь, что они прольются или протекут. Еще более надежную фиксацию обеспечивает наличие застежек. Если нужно взять сразу несколько блюд, например, салат и жаркое, целесообразно использовать лоток, разделенный на отсеки внутренними перегородками.

Особая разновидность судков – органайзеры, они предназначены не для переноса пищи, а для наведения порядка в холодильнике. Они оснащены специальными держателями для фиксации на полках.

Особенности выбора

Выбирая ланч-боксы, нужно учитывать несколько особенностей:

  • материал;
  • структуру;
  • оформление.

Выбор материала зависит от особенностей использования. Например, судки из пищевой фольги позволяют сохранить пищу горячей, но помещать их в микроволновую печь нельзя, для этого нужен силиконовый, пластиковый или стеклянный судок. В любом случае материал должен быть качественным. Основной показатель высокого качества – отсутствие неприятного запаха.

Если нужно взять с собой несколько блюд, подойдет либо многосекционный ланч-бокс, либо набор из нескольких судков разного размера.

Дизайн не влияет на сохранность пищи, но способствует хорошему аппетиту. Можно выбрать судки разного цвета, с яркими картинками, которые особенно нравятся детям.

Где приобрести

Купить практичные и красивые судки для пищи в Украине предлагает компания OnePrice. Разнообразный ассортимент – не единственное достоинство этой сети магазинов:

  • Приобрести ланч-боксы можно как в торговых точках, так и онлайн, сделав заказ в интернет-магазине.
  • Доступны разные варианты доставки, включая Новую Почту, УкрПочту, самовывоз или услуги курьера.
  • Покупки становятся особенно выгодными благодаря накопительным скидкам.

В магазине OnePrice можно приобрести качественные ланч-боксы, соответствующие всем требованиям безопасности для здоровья.

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