Проводя на работе целый день, необходимо вовремя поесть. Не всегда есть возможность посетить кафе, иногда приходится брать еду с собой. Носить ее в пакетах не так-то удобно, гораздо лучше подходят для этой цели специальные судочки для еды – ланч-боксы. Если выбрать их удачно, можно обедать где угодно с максимальным удобством, сохранив и вкус домашней еды, и ее натуральный аромат.

Разновидности

Существуют разнообразные виды контейнеров для пищи:

со съемной крышкой;

с застежками;

с перегородками внутри.

Съемная крышка плотно и надежно закрывает лоток. В таких судках можно переносить не только гарниры, но и супы или иные жидкие блюда, не опасаясь, что они прольются или протекут. Еще более надежную фиксацию обеспечивает наличие застежек. Если нужно взять сразу несколько блюд, например, салат и жаркое, целесообразно использовать лоток, разделенный на отсеки внутренними перегородками.

Особая разновидность судков – органайзеры, они предназначены не для переноса пищи, а для наведения порядка в холодильнике. Они оснащены специальными держателями для фиксации на полках.

Особенности выбора

Выбирая ланч-боксы, нужно учитывать несколько особенностей:

материал;

структуру;

оформление.

Выбор материала зависит от особенностей использования. Например, судки из пищевой фольги позволяют сохранить пищу горячей, но помещать их в микроволновую печь нельзя, для этого нужен силиконовый, пластиковый или стеклянный судок. В любом случае материал должен быть качественным. Основной показатель высокого качества – отсутствие неприятного запаха.

Если нужно взять с собой несколько блюд, подойдет либо многосекционный ланч-бокс, либо набор из нескольких судков разного размера.

Дизайн не влияет на сохранность пищи, но способствует хорошему аппетиту. Можно выбрать судки разного цвета, с яркими картинками, которые особенно нравятся детям.

Где приобрести

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