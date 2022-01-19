В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Правительство Украины сократило срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение приняли сегодня на заседании правительства.

Так, документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID-сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

“Данное постановление, проект регулирует вопросы выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней до 270 дней. Теперь любой, кто вакцинировался бустером, сразу срок сертификата, который есть в "Дія", генерируется, будет иметь срок действия до 270 дней”, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С 10 января в ЕС сокращен срок действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней.

21 декабря Еврокомиссия одобрила новые правила относительно цифрового COVID-сертификата в ЕС, которые устанавливают обязательный период принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (а именно 270 дней) для поездок внутри ЕС.

Государствам-членам ЕС предлагается согласовать свои правила с этими новыми правилами.