В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

|19 января 2022
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Правительство Украины сократило срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение приняли сегодня на заседании правительства.
Так, документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID-сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.
“Данное постановление, проект регулирует вопросы выдачи сертификатов после проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней до 270 дней. Теперь любой, кто вакцинировался бустером, сразу срок сертификата, который есть в "Дія", генерируется, будет иметь срок действия до 270 дней”, — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
С 10 января в ЕС сокращен срок действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней.
21 декабря Еврокомиссия одобрила новые правила относительно цифрового COVID-сертификата в ЕС, которые устанавливают обязательный период принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (а именно 270 дней) для поездок внутри ЕС.
Государствам-членам ЕС предлагается согласовать свои правила с этими новыми правилами.
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• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
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Правительство Украины сократило срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение приняли сегодня на заседании правительства.