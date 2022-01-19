На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги черный бриллиант, весом 555,55 карата. Об этом говорится на сайте аукциона.

“Гораздо больше, чем драгоценность. Сокровище из межзвездного пространства. "Энигма" - изысканный и чрезвычайно редкий черный алмаз, образовавшийся миллиарды лет назад. В этом последнем видео показан черный бриллиант весом 555,55 карата, выставленный на продажу”, — сообщает Sotheby's.

Так, считается что редкий драгоценный камень, который Sotheby's назвал “Загадкой”, прибыл из космоса — или вследствие удара метеорита, или с “алмазоносного” астероида, столкнувшегося с Землей.

Природный ограненный черный бриллиант такого размера является "чрезвычайно редким явлением".

После показа в Дубае и Лос-Анджелесе "Энигма“ отправится в Лондон. Аукцион начнется в феврале. Стартовая цена бриллианта 6,8 млн долларов. Аукционный дом будет принимать для оплаты лота, в частности, криптовалюту.