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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса
19 января 2022 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги черный бриллиант, весом 555,55 карата. Об этом говорится на сайте аукциона.

“Гораздо больше, чем драгоценность. Сокровище из межзвездного пространства. "Энигма" - изысканный и чрезвычайно редкий черный алмаз, образовавшийся миллиарды лет назад. В этом последнем видео показан черный бриллиант весом 555,55 карата, выставленный на продажу”, — сообщает Sotheby's.

Так, считается что редкий драгоценный камень, который Sotheby's назвал “Загадкой”, прибыл из космоса — или вследствие удара метеорита, или с “алмазоносного” астероида, столкнувшегося с Землей.

Природный ограненный черный бриллиант такого размера является "чрезвычайно редким явлением".

После показа в Дубае и Лос-Анджелесе "Энигма“ отправится в Лондон. Аукцион начнется в феврале. Стартовая цена бриллианта 6,8 млн долларов. Аукционный дом будет принимать для оплаты лота, в частности, криптовалюту.

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Комментарии к статье «На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса»

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги черный бриллиант, весом 555,55 карата. Об этом говорится на сайте аукциона.

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