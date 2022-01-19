В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

В течение прошлого года Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал 584 национальных, международных, мировых и областных рекордов. Об этом в Facebook сообщила руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова.

Как отметили, традиционно лидирует по количеству рекордов Киев и Киевская область. В течение 2021 года было зарегистрировано 190 национальных рекордов Украины.

На втором месте оказались Днепр и Днепропетровская область — 30 зарегистрированных рекордов.

Впервые за всю историю аж трех представителей Днепропетровской области наградили мировым сертификатом Книги Рекордов Гиннеса. Это — известный стронгмен из Кривого Рога Вячеслав Павличук (рекорд "Наибольший вес, который подняли в становой тяге за одну минуту"), коллекционер предметов в виде насекомых-божьих коровок Надежда Комарова и атлет Виктор Набок ("Наибольшее количество непрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры").

Бронзовым лидером стала Одесская область — 29 рекордов, которые зафиксировали не только в областном центре, но и в Доброславе, Нерубайском, Черноморске и Любашевке.

Харьков, который 7 лет подряд уступал по активности в рекордах только Киеву, не попал в тройку лидеров.

"По показателю роста количества рекордов приятной неожиданностью стала Черкасская область, которая вышла из аутсайдеров на позицию золотой середины. Национальный реестр рекордов отмечает оживление рекордной деятельности Тернополя и прогнозирует возможное улучшение позиции города в этом рейтинге в следующем году", — отметила руководитель Нацреестра.