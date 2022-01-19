Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

— 19 января 2022 —

Проводя на работе целый день, необходимо вовремя поесть. Не всегда есть возможность посетить кафе, иногда приходится брать еду с собой. Носить ее в пакетах не так-то удобно, гораздо лучше подходят для этой цели специальные судочки для еды – ланч-боксы. Если выбрать их удачно, можно обедать где угодно с максимальным удобством, сохранив и вкус домашней еды, и ее натуральный аромат.

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