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Бездумная исполнительность

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек
19 января 2022 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабмин определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год. Решение приняли сегодня на заседании правительства.

Отметим, что отныне по всем категориям и регионам Украины этот показатель составляет 8 488 человек. В прошлом году показатель составлял 9 818 человек.

Так, устанавливаются квоты в отношении следующих категорий:

  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины - 730 человек,
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины - 4 101,
  • лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов - без ограничения,
  • лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины - 805,
  • лица, которые ранее пребывали в гражданстве Украины - 406,
  • родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети - 2 345
  • лица, которые непрерывно прожили на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми - 2,
  • лица, которые прослужили в Вооруженных Силах Украины три и более лет - 99.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек»

Кабмин определил максимальное число иностранцев и лиц без гражданства, которые могут подать документы на получение разрешения на иммиграцию на 2022 год. Решение приняли сегодня на заседании правительства.

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