Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года

— 19 января 2022 —

Практически все из нас, попав в неприятную ситуацию, задумываются о том, можно ли было ее избежать. Действительно, аварию на дороге, пожар, потоп или неожиданную болезнь чаще всего предотвратить нельзя, но вполне реально подготовить материальную базу, что позволит минимизировать их последствия.

Читать далее ⇒