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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года
19 января 2022 Просмотров: 102 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Китайская академия сельскохозяйственных наук (КАСН) обнародовала 10 самых значимых достижений страны в области сельскохозяйственных наук в 2021 году. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследование по профилактике и борьбе с табачной белокрылкой, еще известной специалистам как хлопковая белокрылка, возглавило список. Исследование показало, как насекомое преодолевает защиту своего хозяина, что дало новые идеи для разработки точной технологии борьбы с данными вредителями.

В другом исследовании специалисты выращивали первое поколение гибридного картофеля, созданного с использованием больших геномных данных.

Другие ключевые достижения включают исследования производства метана, улучшение качества хлопкового волокна, создание системы оценки урожайности и массовое производство биотоплива.

Список был обнародован на ежегодной рабочей конференции КАСН.
По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года»

Китайская академия сельскохозяйственных наук (КАСН) обнародовала 10 самых значимых достижений страны в области сельскохозяйственных наук в 2021 году. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

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