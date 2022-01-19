Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным

Кабинет Министров разрешил покупку лекарств украинцами старше 60 лет в рамках программы "Е-поддержка", участники которой могут получить тысячу гривен за полную вакцинацию против коронавируса. Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини .

Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи в рамках программы "Е-поддержка" в части предоставления возможности приобретения лекарственных средств получателями помощи в возрасте от 60 лет.

Следовательно, украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства в рамках программы "Е-поддержка" на приобретение лекарств.

Сообщается, что решение вступит в силу с 24 января 2021 года.

Напомним, сейчас в рамках программы "Е-поддержка" украинцы могут тратить средства в сферах культуры, физической культуры и спорта, для осуществления внутренних перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для покупки книг.