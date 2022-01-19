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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях

Татьяна Ковалева
19 января 2022 Просмотров: 82  

Практически все из нас, попав в неприятную ситуацию, задумываются о том, можно ли было ее избежать. Действительно, аварию на дороге, пожар, потоп или неожиданную болезнь чаще всего предотвратить нельзя, но вполне реально подготовить материальную базу, что позволит минимизировать их последствия.

Для этого работает система страхования. Её действие иногда сравнивают со спасательным жилетом. Оно может быть не всегда удобно в повседневной жизни, но когда возникает такая необходимость, человек благодарен судьбе за то, что заранее оформил полис. Рассмотрим самые популярные виды страхования.

Автострахование — гарантия спокойствия и уверенности на дороге

Каждый водитель знает, что без полиса ОСАГО выезжать из гаража нельзя. Это обязательное страхование ответственности автолюбителя. Если он оказался виновен в аварии, страховая компания покроет расходы на любые травмы или материальный ущерб, причиненные в результате столкновения. А это нередко достаточно большие суммы. На сегодня максимум, который могут выплатить, составляет до 130 тыс. грн на ремонт пострадавшего авто и до 260 тыс. грн на лечение потерпевших. Но личный автомобиль придется восстанавливать за свой счет.

Если есть желание защититься полностью и ничего не платить в экстренных случаях, то стоит оформить полное КАСКО. Эта страховая защита покрывает все возможные убытки: вандализм, наводнение, пожар, град, кражу и многое другое. При оформлении полиса автовладелец может сам сформировать перечень рисков, от которых он хочет защитить свое авто и собственный бюджет.

Страхование имущества — залог спокойствия в доме

Суть этого вида страховой защиты заключается в том, что страховщик обязуется возместить ущерб домовладельцу, если с квартирой или домом что-то случилось. Застраховывают конструктивные элементы, ремонт, крупную бытовую технику. Главные риски, от которых защищает страховка на жилье, — это пожар, затопление, ограбление. Этот список можно дополнять. Приобрести полис достаточно легко: заявку подают на сайте страховой компании, после оплаты документ высылают на электронный адрес.

После оформления страхового договора спокойно отправляйтесь в отпуск — можно быть уверенным, что в экстренных ситуациях все расходы будут компенсированы.

Страховая защита от COVID-19 — помощник в преодолении негативных последствий болезни

За последние два года коронавирус уже прочно вошел в нашу жизнь. И совсем не хочется из-за него разрушать свои планы. Во всех ситуациях (когда диагностировано заболевание, появились осложнения) застрахованный человек сможет рассчитывать на компенсацию. Размер выплат достигает 200 тыс. грн. Это зависит от выбранного вида программы, наличия или отсутствия франшизы и других особенностей.

Как выбрать страховую компанию

Чувствовать себя в защищенности можно только в том случае, если полис приобретен в надежной страховой компании. Основными критериями выбора считаются:

  • место во всеукраинском рейтинге;
  • наличие страховых резервов;
  • высокий уровень сервиса.

Примером такой организации является СК VUSO. Она более 20 лет работает на страховом рынке Украины. Ее активы в четыре раза превышают страховые резервы — это дает гарантию того, что все выплаты будут произведены четко в установленные сроки. Сегодня в Украине функционирует более 30 отделений. Все это подтверждает финансовую стабильность страховой компании, гарантирует высокую скорость начисления компенсации. Поэтому более 90% клиентов довольны уровнем сервиса и качеством обслуживания.

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