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Бездумная исполнительность

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
23 января 2022 Просмотров: 10 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вакцинированные от COVID-19 украинские дети тоже смогут получить по тысяче гривен за вакцинацию. На этом неделе стало известно, на что ее можно будет потратить.

Что это за инициатива

По аналогии с украинцами старше 18 лет по 1 000 гривен за вакцинацию смогут получить и несовершеннолетние. В начале января президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующую программу.

На сегодня в Украине разрешена вакцинация детей старше 12 лет. Но на первом этапе деньги смогут получить подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Когда начнут перечислять деньги

О точных сроках, когда начнут перечислять "ковидную тысячу" несовершеннолетним, пока неизвестно. Но на заседании Кабинета министров 19 января Министерству экономики, МОН и Минцифры дали протокольное поручение в течение 10 дней подготовить проект постановления с перечнем сфер, на которые можно будет потратить деньги.

Соответственно, такой список должен появиться уже до конца месяца.

На что можно будет их потратить

По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, предварительно перечень сфер, на которые дети в возрасте от 14 до 17 лет смогут потратить "ковидную тысячу", будет выглядеть следующим образом:

  • услуги в сфере образования (курсы, кружки и так далее);
  • питание в учреждениях образования;
  • проживание в студенческих общежитиях;
  • дополнительные предметы на ВНО;
  • книги и периодические издания;
  • товары спортивного назначения;
  • школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Как получить "ковидную тысячу" на ребенка?

Официальной информации на этот счет еще не было. Но можно предположить, что для этого могут задействовать приложение "Дия", поскольку к выработке решения привлекли Министерство цифровой трансформации. А учитывая, что ID-паспорт украинцы получают с 14 лет, то у них есть возможность воспользоваться услугами через приложение.

Отметим, сейчас получить тысячу за вакцинацию могут украинцы старше 18 лет, которые сделали две прививки от коронавируса. Потратить деньги можно на билеты в кино и театр, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.
По материалам: РБК-Украина

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Вакцинированные от COVID-19 украинские дети тоже смогут получить по тысяче гривен за вакцинацию. На этом неделе стало известно, на что ее можно будет потратить.

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