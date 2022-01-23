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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
23 января 2022 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В приложении “Дія” в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности — “єЗахист”. Об этом в Telegram сообщил вице — премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Мы решили запустить в ближайшее время услугу “єЗахист” в приложении “Дія”, — говорится в заметке.

Таким образом граждане смогут узнать о базовых правилах кибербезопасности, а также получить сведения о том, в каких реестрах содержится информация о них.

Следующим шагом будет запуск сервиса, “где каждому украинцу будет приходить сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре”.

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Комментарии к статье «В “Дії” запустят услугу “єЗахист”»

В приложении “Дія” в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности — “єЗахист”. Об этом в Telegram сообщил вице — премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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