Креативні подарунки на всі випадки життя

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Про сервіс

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Асортимент продукції

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морські сувеніри;

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Усі види товарів структуровані та за іншими критеріями. Подарунки класифікуються за характеристиками отримувача, який може бути жінкою, чоловіком чи дитиною. Кожен його вигляд теж підрозділяється, що звужує пошук і дозволяє вивести на екран потрібну інформацію. Сувеніри в інтернет магазині також можна підібрати на певне свято, за професією та інтересами, за стилем і навіть за знаком зодіаку.

Переваги сервісу

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Висновки

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