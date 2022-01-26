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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении
26 января 2022 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6287 о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Законы Украины "Об издательском деле" и "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине", введя предоставление государственной субсидии для возмещения квалификационных расходов на аренду недвижимого имущества, используемого субъектом издательского дела как специализированный магазин для торговли книгами.

Сумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% суммы дохода, полученного по продаже книг в соответствующем книжном магазине. 

Законопроект также устанавливает ограничение площади и стоимости квадратного метра аренды с градацией в соответствии с численностью населения общины, в которой находится книжный магазин.

Указанная субсидия будет предоставляться ежеквартально начиная с первого квартала 2023 года на книжные магазины, отвечающие установленным законопроектом требованиям, на основании обращений книгораспространителей в Украинский институт книги.

Законопроектом также предлагается предусмотреть предоставление гражданам Украины натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг на определенную законопроектом сумму (0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). 

Такой сертификат будет предоставляться при получении свидетельства о рождении, а также при получении гражданином Украины, достигшим 14-летнего возраста паспорта гражданина Украины. 

Сертификат может быть использован исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке у распространителя издательской продукции, отвечающего установленным законопроектом требованиям.

Выдача сертификатов будет производиться с 1 января 2023 года.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении»

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6287 о внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

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