Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

|1 февраля 2022
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Модульні автоматичні вимикачі-це пристрої, які призначені для захисту і комутації електричних ланцюгів різного призначення. Вони встановлюються в розподільних щитах на промислові та житлові об'єкти.
Автоматичні вимикачі можуть бути встановлені в різних умовах, в тому числі в приміщеннях з підвищеною вологістю. Купуючи електрообладнання в RES.UA ви можете бути впевнені в якості та надійності продукції.
За допомогою цих пристроїв можна:
У разі короткого замикання, запобіжники виходять з ладу, і струм по ланцюгу проходить без них. Коли напруга ставати вище норми, то запобіжник згорає і ланцюг розривається. Це означає, що струм не проходить по ланцюгу, тобто струм проходить через запобіжник, але він не споживає енергію. Автоматичні вимикачі з тепловим расцепителем спрацьовують при перевищенні температури, наприклад, при перегріванні.
Автоматичні вимикачі бувають двох видів:
Модульні автоматичні вимикачі можна встановлювати як на вулиці, так і всередині приміщення. Автоматичні вимикачі, які встановлюються в електричні мережі для захисту електрообладнання від перевантажень і коротких замикань, називаються автоматичними вимикачами.
Модульні автоматичні вимикачі складаються з двох частин: корпусу і механізму, який відключає ланцюга. На корпусі розташовані клеми для підключення проводів. Залежно від того, на скільки фаз розрахований Автоматичний вимикач, він має три, чотири, п'ять, шість або вісім клем. Автоматичні вимикачі, крім цього, можуть виконувати і інші функції.
Наприклад, захищати від підвищеної напруги, від витоку струму і т. д. Модульні автоматичні пристрої можуть працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі. Існують також комбіновані моделі, у яких є можливість включати і вимикати Автоматичний вимикач або ж тільки вимикати.
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23 января 2022
• В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
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• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
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14 января 2022
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13 января 2022
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