Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

Модульні автоматичні вимикачі-це пристрої, які призначені для захисту і комутації електричних ланцюгів різного призначення. Вони встановлюються в розподільних щитах на промислові та житлові об'єкти.

Автоматичні вимикачі можуть бути встановлені в різних умовах, в тому числі в приміщеннях з підвищеною вологістю. Купуючи електрообладнання в RES.UA ви можете бути впевнені в якості та надійності продукції.

Призначення електрообладнання

За допомогою цих пристроїв можна:

захистити електрообладнання від перепадів напруги;

запобігти загоряння;

запобігати короткі замикання.

Модульні автоматичні вимикачі-це пристрої, які призначені для захисту і управління електричними ланцюгами. Для цього вони мають в своїй конструкції плавкі запобіжники. Вони призначені для відключення ланцюга при короткому замиканні або перевантаження. Сучасні модульні автоматичні вимикачі мають ряд додаткових функцій, таких як захист від перенапруги, захист від короткого замикання, Захист ланцюгів від перевантажень, а також захист від перегріву.

У разі короткого замикання, запобіжники виходять з ладу, і струм по ланцюгу проходить без них. Коли напруга ставати вище норми, то запобіжник згорає і ланцюг розривається. Це означає, що струм не проходить по ланцюгу, тобто струм проходить через запобіжник, але він не споживає енергію. Автоматичні вимикачі з тепловим расцепителем спрацьовують при перевищенні температури, наприклад, при перегріванні.

На що звернути увагу

Автоматичні вимикачі бувають двох видів:

селективний. З їх допомогою можна відключити ланцюг, яка в даний момент не перевантажена. Якщо відбудеться перевантаження, то селективний Автоматичний вимикач відключить ланцюг. Після цього ланцюг можна буде включити в роботу.

неселективний. Ці автоматичні вимикачі призначені для того, щоб відключити ланцюг при перевантаженні або короткому замиканні.

Модульні автоматичні вимикачі можна встановлювати як на вулиці, так і всередині приміщення. Автоматичні вимикачі, які встановлюються в електричні мережі для захисту електрообладнання від перевантажень і коротких замикань, називаються автоматичними вимикачами.

Модульні автоматичні вимикачі складаються з двох частин: корпусу і механізму, який відключає ланцюга. На корпусі розташовані клеми для підключення проводів. Залежно від того, на скільки фаз розрахований Автоматичний вимикач, він має три, чотири, п'ять, шість або вісім клем. Автоматичні вимикачі, крім цього, можуть виконувати і інші функції.

Наприклад, захищати від підвищеної напруги, від витоку струму і т. д. Модульні автоматичні пристрої можуть працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі. Існують також комбіновані моделі, у яких є можливість включати і вимикати Автоматичний вимикач або ж тільки вимикати.