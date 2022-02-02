 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира
2 февраля 2022 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Только 51% украинцев удовлетворены собственной жизнью - в Индексе счастья Украина заняла 38 место из 44-х. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, проведенного в Украине фондом Демократические инициативы и КМИС, в среду, 2 февраля.

Согласно результатам опроса, 57% населения мира довольны жизнью, лишь 13% ей не удовлетворены и еще 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.

В то же время самыми счастливыми себя ощущают жители Колумбии (+79%), Казахстана (+76%), Албании (+74%), Эквадора (+73%) и Малайзии (+73%). Как и в предыдущих опросах Gallup, население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии чувствует себя самым счастливым из всех стран мира, тогда как жители Европы, Ближнего Востока и России чувствуют себя более несчастными.

В прошлом году в лидерах несчастных стран мира оказались Гана (+2%), Афганистан (+9%), Гонконг (+11%), Ирак (+17%) и Россия (+18%).

Отметим, что международный опрос ассоциацией Gallup с октября по декабрь 2021 года.  Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира. В Украине с 2 по 11 декабря 2021 года опросили 2003 респондентов за исключением оккупированных Россией территорий.
По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

19 января 2022

Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным

Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях

В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Также в разделе

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

— 2 февраля 2022 —

В 2021 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) поднялась на 15 позиций и заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Читать далее ⇒

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

— 2 февраля 2022 —

Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Читать далее ⇒

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

— 2 февраля 2022 —

Если вы хотите приобрести маршрутизатор, то вам потребуется учесть несколько важных факторов при покупке этого устройства.

Читать далее ⇒

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

— 1 февраля 2022 —

Модульні автоматичні вимикачі-це пристрої, які призначені для захисту і комутації електричних ланцюгів різного призначення. Вони встановлюються в розподільних щитах на промислові та житлові об'єкти.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира»

Только 51% украинцев удовлетворены собственной жизнью - в Индексе счастья Украина заняла 38 место из 44-х. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, проведенного в Украине фондом Демократические инициативы и КМИС, в среду, 2 февраля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

19 января 2022

Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным

Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях

В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top