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Бездумная исполнительность

Особливості покупки гітари

Татьяна Ковалева
2 февраля 2022 Просмотров: 84  

Без гітарного супроводу немислимі багато напрямків і стилі музики. Такі стилі як класика, фламенко, рок-н-рол, джаз та інші виконуються на акустичних і класичних гітарах, які набули найбільшого поширення.

Рок-музика немислима без гри на електрогітарі, винайденої в двадцятому столітті і зробила сильний вплив на хід розвитку в музиці. Якщо ви хочете купити гітару, то під час вибору інструменту варто виходити з особистих музичних уподобань і можливостей.

Особливості покупки гітари

В цілому гітари поділяють на акустичні та електричні.

Різноманітність гітар можна розділити на кілька основних типів і груп, відрізняються формою, розмірами, кількістю струн і іншими параметрами. Основними видами гітар є:

Класична гітара

Класичну гітару часто називають іспанської, відрізняє більш широкий гриф і має рівно шість струн, переважно ставлять нейлонові. Вона відмінно підходить початківцям музикантам-досить зручний широкий гриф, а нейлонові струни легше притискати.
У сучасному її вигляді класична гітара бере початок з другої половини 18 століття, має широкі художньо-виконавськими якостями і великою різноманітністю тембрів.

Акустична гітара

Акустичні гітари розрізняються за типом корпусу, найбільшу популярність отримали два типи, це дредноут-стандартний вестерн, розроблений з подачі легендарного Мартіна, який має масивний корпус і гучне звучання з низькими частотами. Другий за популярністю тип корпусу-фолк, дека якої помітно менше, ніж у дредноута, тому звучання у неї більш тихе, без помітних низів, але при цьому має збалансований звук, а невеликі розміри є перевагою в поїздках.

Також акустичні гітари мають відмінності за кількістю струн: 6-ти, 7-ми і 12 - Струнні-використовуються як правило на концертах для акомпанементу. Якщо порівнювати з класичною, гриф акустичної гітари вузький і має велику довжину. Техніка виконання музики на гітарі можлива не тільки за допомогою пальців, але і медіатором.

Електроакустична гітара

Електроакустичні гітари є різновидом акустичної гітари, оснащені п'єзоелектричним звукознімачем і передпідсилювачем, який як правило містить регулятори тембру, але при цьому зазвичай використовується еквалайзер, що використовує до 6-ти смуг різних частот. За рахунок такого оснащення з'являється можливість посилити витягуваний звук гітари і додати ефекти при підключенні відповідної апаратури.

Електрогітара

Електрогітару відрізняє цілісний тонкий корпус, а також наявність п'єзоелектричних або електромагнітних звукознімачів, які перетворюють звук в електричний сигнал.
Багато великих виробників гітар на початку свого становлення випускали свою продукцію, роблячи копії популярних електрогітар, особливо варто відзначити найстаріші моделі минулого століття, це Telecaster фірми Fender, випускалася в 1951 р і Stratocaster в 1954 р, до того ж Les Paul компанії Gibson 1952 р випуску. Втім, після деякого часу такі компанії як Ibanez, Rickenbacker, Yamaha, Jackson, ESP, B. C. Rich, Schecter і т.д. почали виробляти свої моделі, які стали досить популярними у всьому світі.

Бас-гітара

Бас-гітара є спадкоємицею контрабаса і підвидом електрогітари, відрізняється довгим грифом, більш масивним корпусом і зазвичай використовують 4 струни більшого калібру. Цей інструмент надає музиці глибину і насиченість звучання, додає драйву. У поєднанні з барабанною установкою відтворює ритм-секцію.

Критерії вибору гітари

Після того, як ви визначилися з вибором інструменту, варто підібрати його модель. Звернути увагу варто на наступні основні моменти:

  • Матеріал, з якого зроблена гітара - слід вибирати інструмент з дерева, але ніяк не з фанери. Звучання залежить від породи дерева, наприклад, якщо ви зазвичай граєте легку музику на зразок блюзу, то краще підійде вільха або ясен, любителям рок-музики варто зупинити вибір на махагоні, більш посередній звук виходить при грі на інструментах з клена, горіха і палісандра.
  • Гриф повинен бути прямим, або злегка зігнутим рівномірно в сторону від деки, відстань від краю грифа до струн необхідно, щоб було в межах норми. Лади повинні виступати на однакову відстань над поверхнею грифа і бути максимально добре відшліфовані.
  • Кілки повинні не люфтить, не спускати лад при підтяжках і т.д., від їх якості залежить натяг струн і відповідно правильний настрій гітари.
  • Ціна не завжди є показником якості гітари, тому навіть при обмеженому бюджеті цілком можливо купити недорогу гітару, що володіє гарною якістю і звуком.

Купівля гітари справа не Миттєве, воно вимагає терпіння і часу. Потрібно вибрати інструмент не тільки відповідний Вашим потребам, але і такий, на якому ви могли б грати із задоволенням і комфортом. Після покупки не забувайте, що потрібно піклуватися про свою гітарі. В першу чергу придбайте чохол або кофр (жорсткий чохол). Гітару не можна зберігати просто так, без елементарного захисту вона більшою мірою буде схильна до впливу вологості, сухості, перепаду температур та ін.

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