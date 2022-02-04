Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа

|4 февраля 2022
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Хорошие динамические характеристики транспортного средства – мечта любого водителя. Добиться таких показателей позволяет тюнинг машины. Механическая доработка, связанная с переточкой и заменой некоторых узлов и деталей, дорогая и не всем по карману.
Да и по времени данная процедура длится долго. Однако на современных автомобилях, оснащенных бортовыми компьютерами, возможно проведение чип-тюнинга. Затратив меньше времени и средств, можно получить практически тот же результат за счет перепрошивки микросхем.
Работу автотранспортного средства корректирует электронный блок управления (ЭБУ). Автопроизводители ограничивают (отсекают) максимальные обороты двигателя, тем самым, снижая его мощность. Изменив данные в блоке управления, можно увеличить или полностью убрать отсечку. Это улучшит динамику и мощность авто без механических доработок ДВС. Самый слабенький дизельный движок сможет конкурировать на старте с более мощными бензиновыми аналогами. При этом процедура обычно занимает 2 – 5 часов.
Прокачка главного чипа позволяет:
Подробнее о чипировании можно прочитать здесь.
Потребление горючего сразу повышается. Затем в течение недели оно понижается до прежнего уровня и становится немного ниже обычного. Это происходит из-за изменения стиля вождения после прошивки, когда владелец машины хочет проверить все возможности усовершенствованного двигателя. Постепенно он возвращается к привычной манере езды. А так как мотору легче крутится при тех же условиях движения, снижается расход топлива.
После чипирования понижаются внутренние потери ДВС, меньше изнашиваются его детали, повышается КПД. Однако увеличивается чувствительность к качеству топлива и исправности топливной системы. Своевременное обслуживание авто полностью решает данную проблему.
Перепрошивка микросхем ЭБУ позволяет:
Правильно и безопасно произвести чиповку мотора сможет только квалифицированный специалист. Любая ошибка может привести к поломке и дорогостоящему ремонту.
Массово выпускаемые автомобили эксплуатируются в разных условиях большим числом автовладельцев. Применяемое топливо при этом не всегда качественное. А экологические нормы должны соблюдаться. Потому производитель осознанно устанавливает более раннее зажигание, тем самым, занижая мощность. Такой подход позволяет добиться полного сгорания топлива при любых условиях эксплуатации.
Для перепрошивки микросхем необходимо специальное оборудование, тюнинговые программы и подготовленные сотрудники, которые знают все особенности проведения чипирования. Для каждой модели автомобиля необходимо свое сертифицированное программное обеспечение для прошивки, которое стоит достаточно дорого. Не все автомастерские готовы пойти на такие финансовые затраты. Поэтому чип тюнинг делают только профессиональные автосервисы.
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2 февраля 2022
• В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову
• Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира
• В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно
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