В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно

В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на управление своего авто другим, мы запускаем в "Дии" новую услугу — надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец", — говорится в сообщении.

Новую функцию запустят во время саммита "Дии", который состоится 8 февраля.

Сейчас услугу тестируют. Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://team2.diia.gov.ua/