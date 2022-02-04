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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно
4 февраля 2022 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на управление своего авто другим, мы запускаем в "Дии" новую услугу — надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец", — говорится в сообщении.

Новую функцию запустят во время саммита "Дии", который состоится 8 февраля.

Сейчас услугу тестируют. Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться по ссылке: https://team2.diia.gov.ua/
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно»

В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

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