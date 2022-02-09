Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана

Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал нововведение, благодаря которому украинцы теперь смогут сгенерировать в приложении "Дия" удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в "Дии". На сегодняшнем заседании правительство поддержало это нововведение", - написал премьер в своем Telegram-канале.

По его словам, электронное удостоверение будет аналогом соответствующего документа в форме книжечки.