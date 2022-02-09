Выбираем зимнюю куртку: основные критерии

Верхняя одежда — это то, без чего не обойтись в холодное время года. И чтобы выбрать действительно качественные зимние куртки , которые прослужат не один сезон, стоит обращать внимание на многие критерии. Мы решили разобраться подробнее в том, какие параметры в выборе верхней одежды для зимы будут самыми важными. А также расскажем, что в моде в этом сезоне.

Выбираем фасон и модель

В первую очередь, мы, конечно же, обращаем внимание на внешний вид куртки. То есть, на ее фасон и модель. А они бывают очень разными.

1. Пуховик. Это — универсальный вариант, который любим многими, особенно если речь идет об объемных пуховиках оверсайз. Такие комфортные модели вы всегда найдете по ссылке. Пуховиком принято называть модель стеганого пальто ниже бедра или еще длиннее, при этом утеплитель может быть как натуральным (пух, овчина), так и синтетическим (синтепон, синтепух, тинсулейт, холлофайбер, силикон).

2. Парка. Эта модель пришла к нам из далекого прошлого: сначала ее шили из шкур животных эскимосы, а их практику переняли американские военные, работавшие на севере. Впрочем, современные парки мало напоминают их предков — это практичная и невероятно стильная длинная куртка, до колена или ниже. Она может иметь асимметричный низ, капюшон, объемные карманы, погоны, затяжку-кулиску в талии и по низу изделия.

3. Кожаные и джинсовые куртки. Это — та одежда, которую мы привыкли считать весенней, осенней или даже для летних вечеров. Но, оказывается, такие куртки можно смело носить и зимой. Выбирайте модели на хорошем утеплителе — и в случае с натуральной кожей, и в случае с денимом хорошо смотрится овчина (как на дубленках). Предпочтите натуральную кожу искусственному заменителю, а плотный джинс с пропиткой — легкому хлопку для межсезонья.

4. Куртки-макси. Длина макси — это то, что сегодня, однозначно, в моде. В чем будет теплее всего: в короткой куртке, пусть даже и на натуральном меху, или в длинном пальто, хотя и на синтепоне? Конечно же, для зимнего сезона лучше выбирать длинные модели. Куртки из плащевки или дутые куртки длины до щиколотки больше подойдут высоким, а не низкорослым девушкам.

5. Короткие куртки. Этот вариант не подойдет для сильных морозов и для ветреной погоды. Но все же короткие куртки можно носить и зимой — если вы много времени проводите за рулем или передвигаетесь часто на общественном транспорте. Старайтесь выбирать длину, закрывающую поясницу и натуральный пух в качестве утеплителя — он легкий, но очень теплый.

Выбираем материал верха

Материал верха для погодных условий наших широт обязательно должен быть непромокаемым и непродуваемым. Он может быть разным:

материал на основе полиэстера или нейлона очень прочный, легкий и невесомый, и не продувается ветром, но он может промокать под дождем;

натуральный хлопок дышащий и приятный к телу, но он промокает и продувается ветром, а потому подойдет только на сухую безветренную погоду;

микрофибра (как, например, ткани типа soft-shell) точно не будет ни промокать, ни продуваться ветром, но такие варианты подойдут больше для активного отдыха зимой, ведь в них не будет слишком тепло;

мембранные материалы тоже подойдут больше для активных движений, хотя при наличии качественного и теплого утеплителя под верхним материалом, в них можно провести много времени на улице даже в мороз.

Выбираем согревающий утеплитель

Зима в наших широтах довольно таки «европейская» и не холодная, но все же бывают морозные дни. Потому утеплитель должен быть действительно надежным: