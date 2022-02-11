|11 февраля 2022
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Сегодня в "Дія" имеются лишь два опроса. Вскоре их количество начнет расти и это поможет правительству взаимодействовать с пользователями приложения.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Опросы мы придумали еще годы назад. До этого были петиции в "Дія". Благодаря этому мы поняли, как это работает и как можно улучшить в законодательстве. На одном из бордов приняли решение создать опросы", - отметил Федоров.
По словам Министра, ранее команда "Дія" проводила опросы в социальных сетях, где количество подписчиков, на тот момент, составляла от 70 до 89 тысяч. Зато сегодня приложением пользуется 14 миллионов человек.
"Раньше нам пользователи массово подсказали, что нужно убрать опцию удаления COVID-сертификата. После этого команда поняла, что необходимо запускать опросы внутри программы", - заметил Федоров.
Некоторое время, как добавил министр, опросы будут проводиться по поводу развития цифрового государства. Через некоторое время команда "Дія" урегулирует, чтобы другие министерства также могли задавать собственные вопросы ради ответа украинцев.
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Комментарии к статье «"еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса»
Сегодня в "Дія" имеются лишь два опроса. Вскоре их количество начнет расти и это поможет правительству взаимодействовать с пользователями приложения.