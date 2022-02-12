|11 февраля 2022
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Светодиодное освещение нравится многим. Из-за уникального спектрального состава, который напоминает натуральный свет, получается уютная атмосфера. Благодаря специальным приспособлениям такие осветительные устройства подходят к любому интерьеру. А помогут в этом LED профили от Lprof.
Нередко для установки основного освещения и подсветки применяются светодиодные ленты. Они помогают создать узкий, направленный световой поток. Благодаря правильно подобранному профилю получается надежное крепление данных лент. Еще он обеспечивает защиту от многих воздействий, что увеличивает срок эксплуатации. Сейчас предлагается много монтажных элементов для диодной подсветки.
LED профили используются практически там же, где и LED ленты. Их выбирают для оформления разнообразных помещений, объектов. Причем они подходят как для интерьера, так и для фасадов зданий, лестничных маршей. Также красиво смотрятся оформленные витрины и торговые павильоны. Профили монтируют и в салонах красоты.
Такие профили универсальные. Данные приспособления стойкие к отрицательному воздействию влаги. Планки для установки светодиодов монтируются почти везде, в том числе на автомойках, бассейнах.
Уличные профили отличаются герметичностью, поэтому гарантируют абсолютную защиту световой линии. Из-за эксплуатационных параметров коробов их монтируют под плитку для подсветки пола или на стенах под шпаклевку.
Профиль выглядит в виде алюминиевой, пластиковой, силиконовой направляющей, у которой есть съемный экран. У последнего есть рассеивающее действие. Экраны делятся на матовыми и прозрачными.
LED профили выполняют не только декоративную функцию. Также у них есть и другие преимущества:
Устанавливая осветительную систему снаружи и на улице, следует учитывать множество факторов. Это касается климата, возможных повреждений конструкции.
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