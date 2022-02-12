В Украине появится авто для которого не нужны водительские права

В Украине будут продавать автомобиль, для которого не нужны водвйські права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Consulting.

В Украину для сертификации прибыл Citroen Ami. Прототип этого компактного молодежного электрокара был представлен в 2019 году на автосалоне в Женеве. Теперь выпускается серийно в нескольких версиях.

Главная идея Citroen Ami чтобы этим автомобилем могли управлять молодые люди в возрасте 16+, не имеющие водительского удостоверения. Поэтому скорость электрокара изначально ограничили 45 км/ч. А для облегчения маневрирования в городе автомобиль получил возможность разворачиваться практически на месте. В закрытом от дождя и ветра салоне Citroen Ami размещаются 2 человека. Запас хода электромобиля от одной зарядки - 70-80 км.

Стоимость маленького электромобиля в Украине составит около 7 тысяч евро.