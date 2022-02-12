Неврология: симптомы, диагностика и лечение

|12 февраля 2022
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Любое заболевание нервной системы относится к разделу медицины неврология. Для неврологических недугов возрастных и половых ограничений не существует. Неблагоприятные факторы труда и жизни, различные травмы, возрастные изменения – все это может спровоцировать заболевание нервной системы.
Не секрет, что нервы пронизывают все части человеческого тела без исключения. По этому болевой синдром и нарушение в функциональности может быть в любой области. К наиболее распространенным симптомам можно отнести:
Инсульт – наиболее опасное и коварное заболевание, с которым сталкивается невролог в своей практике. Острое нарушение мозгового кровообращение провоцирует развитие этой болезни. Из-за закупорки, разрыва сосудов, которые питают мозг кислородом, человек может умереть, сообщает https://medok.vn.ua/ru/nevrolog-ru/. Поэтому нужно внимательно следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к доктору.
Эпилепсия, рассеянный склероз, мигрень, травмирование спинного или головного мозга – серьезных неврологических заболеваний достаточно много. Каждая болезнь характеризуется своей симптоматикой и нарушениями. Определить и правильно поставить диагноз поможет своевременная диагностика.
Каждое неврологическое нарушение имеют свою клиническую картину, но симптомы могут быть схожими между собой. Некоторые болезни нервной системы могут продолжительное время не проявлять себя, поэтому распознать и вовремя найти проблему не представляется возможным. Сделать это можно лишь после прохождения обследования. Вот по этой причине доктору приходится сталкиваться с запущенными заболеваниями. Опасность состоит в том, что на последних этапах вылечить и полностью восстановить нервную систему человека невозможно.
Чтобы выявить заболевание на первых порах, стоит сдать анамнез и пройти обследование. На последнем проверяются рефлексы, координация передвижения. Доктор оценивает чувствительность. Чаще всего пациента направляют на электромиографию, МРТ и КТ. Люмбальная пункция исключит или подтвердит наличие инфекций в ЦНС.
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