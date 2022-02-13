Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ

|13 февраля 2022
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Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной. Правительство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИУ.
"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - говорится в заявлении в министерстве.
Сегодня в МИУ состоялось совещание с участием Офиса президента, Государственной авиационной службы, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации.
"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", - добавили в МИУ.
Вчера авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину. А сегодня появилась неподтвержденная информация о том, что якобы завтра с 16:00 по киевскому времени воздушное движение над Украиной остановят из-за отказа страховых компаний покрывать возможные убытки.
Кроме того, сегодня в аэропорту Кишинева вынужденно приземлился рейс украинской авиакомпании SkyUp, который следовал в Киев. Владелец самолета не разрешил авиакомпании совершать полет в небе Украины.
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Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной. Правительство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.