ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии

ALINA PASH получила наибольшее количество баллов на Национальном отборе на песенный конкурс и представит Украину на Евровидении 2022 в Италии.

Алина получила от зрителей 7 и 8 баллов от жюри, что дало возможность представить ей Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022 в Турине, Италия. ALINA PASH с песней "Тени забытых предков" выступит уже 8 мая в первом полуфинале.

В этом году финал конкурса Евровидение состоится 14 мая в итальянском городе Турин:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.