Бумага для выпекания: разновидности и особенности

|14 февраля 2022
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Всем хозяйкам обязательно нужна бумага для запекания. Она позволяет готовить горячие блюда из теста, мяса, а также кондитерские изделия. Приобрести эту бумагу можно на сайте https://simi.kiev.ua/bumaga-dlya-vyipekaniya/.
Это практичный тонкий вид бумаги, который позволяет хранить продукты, а также готовить пироги, горячие блюда. В качестве основы данного материала выступает целлюлоза жирного помола, поэтому продукция экологичная и безопасная.
Необходимо учитывать, что небеленый пергамент обеспечивает удержание жира. А влагу он может пропускать, что уменьшает сферу его применения. При этом оптимальная температура нагрева с применением данного материала не должна быть больше 170 градусов.
Это традиционная разновидности бумаги для выпекания. Она:
Чаще всего ее создают в коричневых тонах. Главным компонентом для получения пергамента служит пористая фильтровальная основа, которая проходит обработку серной кислотой (50%). После этого она обязательно просушивается. Данный метод производства делает бумагу в высокими водо- и жиростойкими качествами. И данные характеристики остаются даже в случае нагрева до 230 градусов.
Данный материал характеризуется биологической инертностью, он способен пропускать воздух. Поэтому продукция в такой бумаге «дышит», не поглощая ненужные запахи.
Пищевой пергамент прочный по сравнению с классической пекарской бумагой. Именно поэтому материал используется для упаковки многих продуктов – маргарина, сливочного масла, спредов, сладких сырков, творожных масс.
Это другая востребованная бумага для готовки выпечки. Этот пергамент очень просто отстает от блюд, но не требует жировой смазки. Показатель термостойкости значительно выше других видов пекарской бумаги, поэтому материалу не страшен длительный нагревание до 300 градусов. Еще он идеален для многократного применения.
Пергамент, оснащенный силиконизированным покрытием, помогает перекладывать слоеное тесто перед заморозкой. Еще он используется для хранения сырной и колбасной нарезки. Благодаря этому продукция сохраняется свежей долгое время.
Особым типом бумаги с силиконом является силиконовая бумага. Она оснащена плотным покрытием, поэтому может использоваться многократно в течение долгого времени.
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