В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ

Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. Как пишет УНН со ссылкой на российские СМИ, несмотря на это, учения продолжают по нескольким направлениям.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны" , - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Отмечается, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн.

Конашенков также сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесневский.

Несмотря на это, в российских вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ.

"В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - заявил Конашенков.