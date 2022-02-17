|17 февраля 2022
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Министерство обороны уменьшило перечень специальностей и профессий по которым женщин берут на воинский учет. Сейчас ожидается одобрение от Минюста - после чего документ вступит в силу.
Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу. Но Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", - рассказал министр.
Напомним, в декабре прошлого года Минобороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных.
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Комментарии к статье «Воинский учет для женщин. Когда вступит в силу новый список профессий»
Министерство обороны уменьшило перечень специальностей и профессий по которым женщин берут на воинский учет. Сейчас ожидается одобрение от Минюста - после чего документ вступит в силу.