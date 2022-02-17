Оргкомитет вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022

Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе певицы Алины Паш - певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022. Об этом говорится в заявлении оргкомитета.

"Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что "в случае установления Общественным факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или иных существенных обстоятельств в отношении участника, Общественное вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время".

Основанием для принятия такого решения оргкомитетом, как указано, стал "официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года относительно недостоверности информации, которая была предоставлена Общественному вещателю".