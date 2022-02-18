Популярные модели трикотажных платьев

Одежда из трикотажа очень популярна. Материал хорошо тянется, не стесняет движений и дарит ощущение комфорта. В такой одежде будет удобно на протяжении всего дня. Вам не захочется снимать ее. Ведь трикотаж — это именно тот вариант, в котором понятия уюта и красоты слились в едином дуэте.

Почему стоит выбирать трикотаж?

Прежде чем разобраться, какие трикотажные платья лучше покупать, рассмотрим преимущества самого материала. Трикотаж обладает такими свойствами:

он практичный — не мнется, не растягивается при правильном уходе, легко стирается;

точно садится по фигуре;

не стесняет движений;

хорошо пропускает воздух;

является универсальным — подходит и для повседневной, и для праздничной одежды.

Даже одно и то же платье может по-разному смотреться в зависимости от подобранных аксессуаров, обуви, прически и макияжа.

Какую модель платья приобрести?

Если говорить о выборе фасона, то здесь стоит отталкиваться от ваших вкусов и особенностей фигуры. Среди наиболее популярных моделей выделяются такие:

прямой силуэт — слегка приталенное, но не облегающее, подчеркнет естественные изгибы женской фигуры;

футляр — идеальный вариант для офисного лука, хорошо сочетается с жакетом;

«лапша» — представляет собой удлиненный гольф, подходит исключительно стройным девушкам;

трапециевидное — слегка расклешенное книзу, аккуратно уравновешивает баланс фигуры, делая ее более женственной;

с запахом — универсальная модель, не имеющая различий в возрасте и типе внешности;

спортивное — как правило, укороченное, полуприлегающее, подходит молодым девушкам, предпочитающим подобный стиль в одежде.

Выбирайте тот вариант, который наиболее подходит именно вам. И не забывайте о цвете. Платье должно оттенять ваше лицо и выделять глаза. Если в одежде вы похожи на одно бледное пятно, откажитесь от выбранного оттенка.

Не бойтесь экспериментировать и искать смелые варианты, подчеркивающие вашу индивидуальность. Покупайте трикотажные платья в Dressa и носите их с удовольствием каждый день.