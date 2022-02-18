В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно

В Украине зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Omicron - BA.2. Как сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сейчас зарегистрированы единичные случаи.

"Относительно вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма Omicron, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, в основном это случаи заражения людей, которые вернулись из-за границы", - заявил Кузин.

Подвид коронавируса Omicron BA.2 заразнее, чем обычный вариант BA.1. Однако пока нет свидетельств того, что ВА.2 приводит к более серьезным формам заболевания.

Этот вариант штамма также называют "невидимым", поскольку он не имеет “генетического маркера”, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от “Дельты”.