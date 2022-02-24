Военное положение: изменения, которые повлияют на жизнь

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

В первую очередь необходимо уяснить, что во время военного положения власть переходит к военным. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по предложению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины или соответствующей областной государственной администрации.

На практике это, скорее всего, будет означать, что задача и цели деятельности военных будут определяться потребностями и целями военного времени, сообщает ЛІГА ЗАКОН.

В то же время вопросы планирования территорий, решения земельных вопросов и т. п., как минимум, не станут предметом решения военной администрацией.

Военное командование будет иметь право вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями, учреждениями и организациями на период действия военного положения в целях выполнения работ, имеющих оборонный характер, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в период действия военного положения, и привлекать их в условиях военного положения к общественно полезным работам, которые выполняются для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и т. п.

Так же военные будут иметь право использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны; отстранять от должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее исполнение ими определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения" обязанностей и назначать исполнителей обязанностей руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций.

Бизнесу, очевидно, придется внимательно пересмотреть раздел о форс-мажоре в своих контрактах – вполне вероятно, что ограничения коснутся и банковских операций. Несмотря на то, что сегодня декларируется совершенно противоположное.