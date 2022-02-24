Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?

|23 февраля 2022
|Просмотров: 99
Все кухонные приборы призваны значительно облегчить жизнь хозяйки. Каждый знает главное назначение сковороды, но есть и более сложные конструкции. Например, с таким устройством как мантоварка многие не знакомы. Но она обязательно пригодится на кухне, если одним из самых любимых блюд являются вкусные манты.
Мантышницей (мантоваркой) называется достаточно простая конструкция, состоящая из кастрюли и пары отсеков, предназначенных для приготовления блюд на пару. Современные электрические виды позволяют готовить манты и овощи на пару.
Работает приспособление просто:
Использование мантоварки позволяет сохранять пище цвет, форму, продукты не расплываются и не расползаются, не теряют сочности. Есть несколько различных видов, имеющих отличия:
Данная конструкция имеет большие размеры и занимает много места. Но помогает сэкономить время, ведь в разных отсеках одновременно можно готовить несколько блюд.
Пароварка является более функциональной и универсальной. Между этими двумя прибора есть отличия:
При работе практически нет никаких различий. Эти приборы могут прекрасно заменять друг друга. В мантоварке больше воды, в отличие от простой паровой бани. Поэтому такие устройства идеально подходят для тех, кто любит пельмени или манты.
Различается несколько видов данной посуды:
Подобрать правильно такую посуду достаточно сложно, так как сегодня представлен очень широкий ассортимент. Лучший вариант – электрическое устройство без дополнительных дизайнерских функций. Достаточно наличия таймера и системы автоматического определения количества жидкости. Это позволяет прибору самостоятельно отключаться, если начинает выкипать вода.
Подбирая мантоварку необходимо учитывать важные критерии:
Мантоварки – это комфортные в использовании приспособления. Они подходят для приготовления на пару различных блюд. Подбирается устройство в зависимости от количества человек в семье.
Источник: материалы сайта Zakupka.
24 февраля 2022
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
• Военное положение: изменения, которые повлияют на жизнь
• В Украине вводится военное положение
• Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
23 февраля 2022
• Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки
• Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?
18 февраля 2022
• В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно
• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
• Ювелирные украшения для женщин: как сделать выбор
• "Надо еще немного подождать". Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине
• На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины
• Популярные модели трикотажных платьев
• Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страны
17 февраля 2022
• Минцифры доработало в "Дії" сертификаты о бустерной прививке
• Оргкомитет вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022
• Воинский учет для женщин. Когда вступит в силу новый список профессий
• Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения
• Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022
• Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022
• Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
• В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
• Как правильно выбрать фонарь для личного использования?
• Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
— 24 февраля 2022 —
"Укрализниця" сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Пока что не отменили ни одного поезда.
— 24 февраля 2022 —
Інформація щодо ведення бойових дій на території області:
— 24 февраля 2022 —
Вторжение России в Украину началось. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.
— 24 февраля 2022 —
Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.
Приветствую, гость! Вход
24 февраля 2022
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
• Военное положение: изменения, которые повлияют на жизнь
• В Украине вводится военное положение
• Кулеба: Путин начал полномасштабную войну против Украины
23 февраля 2022
• Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки
• Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?
18 февраля 2022
• В Украине зафиксировали новый подвид штамма Omicron: что известно
• Летальность от "ковида" в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной", - Минздрав
• Ювелирные украшения для женщин: как сделать выбор
• "Надо еще немного подождать". Ляшко рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине
• На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины
• Популярные модели трикотажных платьев
• Усиление бренда. В Турции будут популяризировать новый вариант названия страны
17 февраля 2022
• Минцифры доработало в "Дії" сертификаты о бустерной прививке
• Оргкомитет вынес решение: Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022
• Воинский учет для женщин. Когда вступит в силу новый список профессий
• Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения
• Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022
• Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022
• Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
• В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
• Как правильно выбрать фонарь для личного использования?
• Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.