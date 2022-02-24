Мантышница или мантоварка: что это и как правильно выбрать?

Все кухонные приборы призваны значительно облегчить жизнь хозяйки. Каждый знает главное назначение сковороды, но есть и более сложные конструкции. Например, с таким устройством как мантоварка многие не знакомы. Но она обязательно пригодится на кухне, если одним из самых любимых блюд являются вкусные манты.

Мантоварка: что это?

Мантышницей (мантоваркой) называется достаточно простая конструкция, состоящая из кастрюли и пары отсеков, предназначенных для приготовления блюд на пару. Современные электрические виды позволяют готовить манты и овощи на пару.

Работает приспособление просто:

Нижняя кастрюля предназначена для воды. Когда жидкость начинает выкипать, происходит автоматическое отключение электрического устройства.

Вверх поднимается пар и без участия хозяйки, происходит приготовление блюда.

Использование мантоварки позволяет сохранять пище цвет, форму, продукты не расплываются и не расползаются, не теряют сочности. Есть несколько различных видов, имеющих отличия:

количество ярусов;

внутренний объем;

особенности конструкции;

используемые материалы.

Данная конструкция имеет большие размеры и занимает много места. Но помогает сэкономить время, ведь в разных отсеках одновременно можно готовить несколько блюд.

В чем отличия от пароварки?

Пароварка является более функциональной и универсальной. Между этими двумя прибора есть отличия:

в мантышницах кастрюля большего объема;

в мантоварке больше ярусов.

При работе практически нет никаких различий. Эти приборы могут прекрасно заменять друг друга. В мантоварке больше воды, в отличие от простой паровой бани. Поэтому такие устройства идеально подходят для тех, кто любит пельмени или манты.

Виды и их особенности

Различается несколько видов данной посуды:

Классическая. Нижняя часть может использоваться отдельно как самостоятельная посуда. Есть несколько ярусов и на каждом в центре имеются отверстия для пара. Перфорированные вставки предназначены для паровой обработки. Здесь можно готовить вареники и манты.

Высокая кастрюля. Внутри размещаются вкладыши-ярусы. Нижний располагается выше уровня жидкости. Между каждым ярусом фиксированное расстояние. Если достать вкладыши, получается объемная емкость. Изделие крупное и требует много места для хранения.

Посуда, состоящая из нескольких корзин-пароварок. Корзины размещаются над нижней емкостью, в которую наливается вода. Корзины оборудованы ручками, модель функциональная, подходит и для приготовления овощей.

Рекомендации по выбору

Подобрать правильно такую посуду достаточно сложно, так как сегодня представлен очень широкий ассортимент. Лучший вариант – электрическое устройство без дополнительных дизайнерских функций. Достаточно наличия таймера и системы автоматического определения количества жидкости. Это позволяет прибору самостоятельно отключаться, если начинает выкипать вода.

Подбирая мантоварку необходимо учитывать важные критерии:

Материал. Все модели изготавливаются из металла (нержавеющая сталь, алюминий). Более практичный вариант – нержавеющая сталь. В этом случае происходит равномерное распределение пара. Достаточно длительный и срок эксплуатации. Для чистки можно использовать абразивные средства.

Размер. Подбирается в зависимости от того, какой объем нужно приготовить за один раз.

Электрическое подключение. Можно подобрать простой вариант с несколькими отсеками, но тогда нужно постоянно следить за количеством жидкости. Электрическая модель удобна в использовании, она самостоятельно контролирует уровень воды и при необходимости своевременно отключается.

Поддон. Самые удобные устройства оснащены съемным поддоном.

Ручка. Как правило есть ручки, что значительно облегчает использование конструкции. Желательно, чтобы они были выполнены из металла с силиконом или жаропрочного пластика.

Мантоварки – это комфортные в использовании приспособления. Они подходят для приготовления на пару различных блюд. Подбирается устройство в зависимости от количества человек в семье.

Источник: материалы сайта Zakupka.