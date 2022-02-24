|23 февраля 2022
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Верховная рада Украины поддержала введение режима чрезвычайного положения. Он начнет действовать уже завтра, 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Согласно закону, чрезвычайное положение вступает в силу с 00:00 24 февраля 2022 года. Данный режим продлится в течение 30 дней.
Чрезвычайное положение вводится в следующих регионах:
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях действует особый правовой режим, поэтому там не будут вводить чрезвычайное положение.
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Комментарии к статье «Украина переходит в режим чрезвычайного положения: дата и сроки»
Верховная рада Украины поддержала введение режима чрезвычайного положения. Он начнет действовать уже завтра, 24 февраля.