Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы, чтобы там не думали в Москве", - сказал Зеленский.

В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.